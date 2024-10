Antiga estátua de Santa Ana ficará na beira do Rio Amazonas

Translado da imagem no último sábado durou cerca de nove horas até a Ilha de Santana

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Após cerca de 8 meses e um complexo esquema de transporte, a antiga estátua de Santa Ana foi substituída e já está da Ilha de Santana, comunidade ribeirinha do município de Santana, desde o último sábado (20). A imagem da padroeira da cidade portuária deverá passar por um processo de restauração e, no local, será construído um monumento. A imagem ficará na beira do Rio Amazonas.

O processo de transporte foi longo e um caminhão muque foi utilizado para içar a estátua que estava bastante avariada. Em seguida, ela transportada pela Rodovia Duca Serra e levada até o Rio de Matapi, onde de balsa seguiu até a Ilha de Santana.

Após cerca de 30 minutos, foi recepcionada por devotos e operários que deram apoio na logística.

A operação coordenada pela Prefeitura de Santana atendeu um pedido dos católicos da comunidade. A antiga estátua ficou na entrada do município por mais de 20 anos.

“Todo esse transporte durou cerca de 9 horas até a fixação da imagem num pedestal na Ilha de Santana. É pedido da comunidade e a gestão atendeu. Agora, deverá passar por restauração, mas ainda sem uma data para ser entregue novamente aos devotos”, finalizou Elson Monteiro, secretário Municipal Adjunto de Obras de Santana