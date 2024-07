Ao som de ‘É o Tchan’, servidores protestam após descontos abusivos da Prefeitura de Macapá

Ato dos trabalhadores ocorreu em frente à sede central provisória da gestão municipal, no centro da capital.

Por RODRIGO DIAS

Com ironia, professores, auxiliares de educação e pedagogos realizaram um ato contra os descontos abusivos em seus salários nesta terça-feira (30), em Macapá. Desde as primeiras horas da manhã, dezenas de trabalhadores ocuparam a frente da sede provisória da prefeitura, no cruzamento da Rua Jovino Dinoá com a Avenida Presidente Vargas, no Centro da capital.

Ao som de ritmos embalados pelo grupo “É o Tchan”, que recentemente fez show no Macapá Verão, os manifestantes usaram cartazes para chamar a atenção da gestão municipal.

De acordo com o professor Romilson Santana, integrante do movimento Educação a Mil, o ato questiona a prefeitura de Macapá por juntar dois proventos diferentes, provocando um aumento no teto do imposto de renda.

“Recebemos separadamente nossas férias, que é um direito, e no final do mês vem o provento. Mas a prefeitura juntou os dois e aumentou a alíquota do imposto de renda. Ficamos debitados em um valor a mais, e isso é inadmissível”, explicou.

Para alguns servidores, o desconto no salário chega a R$ 1,5 mil, dependendo do tempo de serviço.

“Estamos tendo um prejuízo financeiro e, no final do ano, quando formos declarar o imposto de renda, teremos um prejuízo maior porque a dedução será maior e a ‘bocada do leão’ vai ser maior. Hoje, o servidor que entrou recentemente terá um desconto de R$ 800 a R$ 900, e os mais antigos, de R$ 1,5 mil”, acrescentou.

O grupo busca que os descontos sejam dissociados. Ou seja, que o desconto das férias seja aplicado nas férias e o do salário no salário, para que não se atinja o teto do imposto de renda.

Durante o ato, houve tumulto. Uma criança, que acompanhava a mãe que não tinha com quem deixá-la, foi atropelada por um veículo em alta velocidade, pela Rua Jovino Dinoá, que havia sido parcialmente fechada pela Guarda de Macapá. A menina foi socorrida por meios próprios e levada ao hospital.

A categoria diz que busca diálogo com a gestão municipal para resolver o problema. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Macapá informou que atenderia a reportagem até o fim da tarde.