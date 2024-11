Aos 75 anos, ‘Seu Raimundo’ esbanja simpatia na venda de espetinhos

Ele está lá de segunda a sábado, de 7h às 13h30, ao lado da Feira do Caranguejo, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Quando a maioria da cidade ainda está dormindo, seu Raimundo Fernandes, de 75 anos, já está de pé e pronto para o batente. O objetivo é simples: adquirir os melhores produtos para oferecer aos clientes.

Pai de seis filhos, ainda sonhador, veio de uma comunidade ribeirinha das ilhas do Pará e se mudou para o Amapá, há algumas décadas. Foi aqui, diante da necessidade de criar e alimentar a família, que decidiu empreender.

O ramo escolhido foi o de alimentação, através da venda churrasquinhos, os populares “espetinhos de gato”, que são uma solução prática para quem vive na correria do dia a dia e mal tem tempo para comer.

“Já vendo há mais de vinte anos. Foi e é daqui que tiro o pão de cada dia meu e da minha família. Já tenho clientes, mas todo dia vem um novo e assim a gente vai levando”, contou durante uma venda e outra.

O idoso trabalha de segunda a sábado, ao lado da Feira do Caranguejo, no Shopping Popular, na Rua Rio Maracá, no Centro de Macapá. Às 7h, ele já acende o fogo, esquenta a churrasqueira e começa as vendas, que vão até às 13h30.

“Eu trago de 100 a 150 espetinhos de carne, calabresa, frango, e outros. O valor é R$ 3 cada, acompanhado da farinha da região. Mas também tem o completo e o suco que vendo. Gosto do que faço e não pretendo parar. Venham provar, viu?”, convidou.

Com o suor diário, o trabalhador conseguiu criar os filhos, ter suas conquistas pessoais e agora garante todo dia o dinheirinho para ter o açaí de todos os dias. Um verdadeiro exemplo de batalhador nortista.