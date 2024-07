Após deixarem passarela no escuro, ladrões de fiação elétrica são presos

Crime na passarela em frente ao Instituto Federal do Amapá (Ifap) de Santana, na Rodovia Duca Serra.

Por OLHO DE BOTO

Dois suspeitos de furtar a fiação elétrica da passarela que auxilia na travessia de estudantes e moradores do município de Santana, a 17 km de Macapá, foram presos em flagrante por equipes da Operação Protetor.

O furto ocorreu na passarela em frente ao Instituto Federal do Amapá (Ifap) de Santana, na Rodovia Duca Serra, na noite de quarta-feira (3).

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, do Grupo Tático Aéreo (GTA), por volta de 19h30 o 4º Batalhão de Santana recebeu uma denúncia sobre o furto. Junto com guarnições da PM, a equipe terrestre do GTA foi até local flagrou dois indivíduos.

Ao avistarem as viaturas, os suspeitos tentaram fugir. Um dos infratores, identificado como Leandro, foi alcançado pelos policiais. Ele carregava nas costas uma mochila cheia de fiações elétricas que haviam sido tiradas da instalação elétrica da passarela.

O segundo suspeito, chamado Alberto, correu para uma área de mata. Após um cerco policial, ele foi localizado, ao lado da linha férrea que atravessa a área de mata. Mesmo cercado ele não desistiu, e correu. Na tentativa de fuga, segundo a polícia, ele caiu e feriu a cabeça.

Alberto foi conduzido ao Hospital de Emergências de Santana, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, ambos foram apresentados à Polícia Civil, no Ciosp de Santana.