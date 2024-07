Após denúncia, jovem é flagrado com porções de cocaína em área de ponte

Ação policial ocorreu em uma área de ponte no Bairro Vale Verde, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 22 anos foi preso pela equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DETE), na quinta-feira (18), após ser flagrado com várias porções de cocaína que ainda seriam fracionadas em papelotes para comercialização.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima que levou os investigadores, com apoio do Núcleo de Operações e Inteligência (NOI), até uma casa em uma área de pontes no Bairro Vale Verde, na zona sul de Macapá.

Os policiais fizeram algumas horas de campana antes de confirmar que o local realmente estava abastecido com drogas. Quando tiveram certeza, os policiais cercaram o imóvel de deram o flagrante.

Em potes de cosméticos, os agentes encontraram a droga. Os materiais apreendidos foram levados para o Ciosp do Pacoval, onde o jovem, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.