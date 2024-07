Após suposta foto de cueca, vereador é afastado

Caso é o novo episódio de uma briga na Câmara Municipal de Calçoene

Por SELES NAFES

O vereador Wesley Alex (PL), do município de Calçoene (360 km de Macapá), afirma ter sido afastado do cargo numa manobra que envolve uma denúncia por uma suposta foto em que estaria de cueca. Ele falou sobre o assunto numa live no Facebook.

O parlamentar é o mesmo autor de uma denúncia contra o presidente da Câmara, Gibson Costa (MDB), acusado de comprar materiais de limpeza superfaturados. Procurado pelo Portal SN, ele negou as irregularidades.

Wesley Alex chegou a assinar um requerimento pedindo a instalação de uma comissão para apurar a gestão do presidente, mas foi surpreendido com o próprio afastamento.

“Querem calar o vereador Wesley”, disse sobre si mesmo, na terceira pessoa.

“Vou protocolar hoje ainda contra o prefeito e o presidente dessa Casa de Leis. Quero ver se vão afastar. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Esperamos que a comissão de ética tomará a mesma providência. O vereador Wesley fez denúncia com provas. Querem cassar o vereador Wesley, mas as denúncias vão continuar, com ou sem mandato. Tenho provas do que estou falando”, acrescentou.