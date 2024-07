Arraiá do Povo já deixa saudades

Evento durou 12 dias

Após 11 dias de intensa programação cultural, com mais de 80 apresentações de grupos juninos, o Arraiá do Povo chega ao fim nesta noite de terça-feira (2) e já deixa saudades para 2025.

O evento, que contou com a participação de quadrilhas de todos os 16 municípios do Amapá, foi marcado por momentos de alegria, dança e muita arte.

Uma cidade junina foi construída no Parque de Exposição da Fazendinha com uma estrutura robusta, que incluiu palco, som, arena de apresentações dos grupos juninos tradicionais e estilizados, praça de alimentação, arquibancadas, espaço de exposição de artesanato, barracas juninas e parque de diversões.

A organização foi planejada para proporcionar lindos momentos e qualidade para visitantes, quadrilheiros e empreendedores, visando dar melhores condições para aqueles que vivenciaram a cultura da quadra junina.

O noivo do grupo Império Amapaense, David Santos, participa da quadra junina desde 2017 e há dois anos está defendendo o quesito casal de noivos.

Os grupos juninos, com exceção dos moradores dos municípios de Macapá e Santana, tradicionalmente se hospedam em escolas de maneira improvisadas. Este ano, o Governo do Estado deu dignidade para os brincantes, hospedando-os em hotel e os quadrilheiros também receberam apoio com ajuda de custo de alimentação.

Toda programação foi organizada pelas secretarias de Estado da Cultura (Secult) e do Turismo (Setur), em conjunto com as entidades Liga Junina de Macapá (Ligajum), Federação das Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap) e Instituto Sócio Cultural Junino Arraiá no Meio do Mundo.

O Arraiá recebeu investimentos do Tesouro Estadual e emendas parlamentares articuladas pelos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues. Veja o último dia de programação:

Terça-feira, 2 – Chave Charles Mira

19h – Fúria Junina

19h45 – Imperadores dos Matutos

20h30 – Piriguetes dos Matutos

21h15 – Inspiração Junina

22h – Gaviões do Norte

22h45 – Sensação Junina – Tartarugalzinho

23h30 – Junina Lampião – Calçoene

00h15 – Magia da Juventude

1h – Raízes Culturais

1h45 – Luar do Sertão

2h30 – Sensação Amapaense