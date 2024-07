Chegamos ao capítulo 2 de Ageu

Um templo não é grandioso por causa de seu tamanho e imponência, mas por causa das pessoas sinceras que estão ali louvando ao nosso Deus. As aparências, no caso das igrejas, também podem enganar. Tenha uma ótima sexta-feira (12) com o nosso Senhor Jesus!