Assaltante agride frentista com facão em Tartarugalzinho

Roubo ocorreu nesta madrugada de quarta-feira (10), no posto de combustível do município a 230 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Civil tenta identificar um assaltante que atacou um frentista em um posto de combustível no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá. O crime, registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, ocorreu por volta das 2h45 desta quarta-feira (10), quando um criminoso encapuzado e armado com um facão atacou o frentista do posto.

Nas imagens, é possível ver o assaltante abordando o trabalhador, revistando suas roupas em busca de dinheiro e objetos de valor. Enquanto o bandido estava concentrado no frentista, uma testemunha que passava pelo local tentou intervir, mas foi ameaçada pelo criminoso, que a afugentou com a arma branca.

Durante o roubo, a vítima conseguiu se desvencilhar e correu para longe. Aproveitando o momento, o assaltante dirigiu-se ao caixa próximo à bomba de combustível, onde procurou mais dinheiro. Após alguns segundos, o criminoso foi surpreendido pela reação do frentista e da testemunha, que se armaram com pedras e o perseguiram.

A Polícia Militar foi acionada e chegou pouco depois, iniciando uma busca pelo criminoso na região, mas ele não foi encontrado.

Um inquérito foi aberto para apurar o caso e identificar o assaltante. A polícia já sabe que o assaltante agiu com a ajuda de um comparsa. Segundo o delegado Stephano Dagher, as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas e a polícia já colheu os depoimentos das testemunhas.

Qualquer informação que possa ajudar na identificação do criminoso pode ser encaminhada à polícia através do número (96) 9970-2176. O sigilo é absoluto.