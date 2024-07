Assaltante que roubou R$ 1,9 milhão na Guiana morre em confronto no AP

Silvio Santana, de 34 anos, era procurado por roubo a uma agência postal de onde foram levados 320 mil euros

Por OLHO DE BOTO

Chegou ao fim a fuga do brasileiro procurado pela polícia francesa por integrar um grupo criminoso que invadiu e furtou 320 mil euros (R$ 1,9 milhão) de uma agência dos correios de KamalaKuli, em Saint Laurent du Maroni, no dia 15 de maio do ano passado.

Detentor de uma ficha que inclui furtos a joalherias e a instituições financeiras, Silvio Correa de Santana, de 34 anos, acabou morto na noite deste sábado (6) em troca de tiros com o Bope.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, ele estava no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, quando foi localizado pelo Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro).

As informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM eram de que havia um homem armado comercializando drogas e intimidando moradores em frente a uma residência, localizada na Avenida Antônio Carlos Reis.

Na chegada ao local, o suspeito teria recebido os policiais a tiros e, em seguida, invadido quintais e corrido rumo a uma área de ressaca, às margens da Avenida José Ferreira Chucre, onde novamente a polícia diz ter sido atacada e teve que revidar.

Ao fim do tiroteio, Silvio foi achado caído no lago, mas ainda com sinais vitais. Ele foi levado ao hospital, mas já chegou sem vida.

A arma usada por ele, um revólver calibre 38, com 4 munições deflagradas e uma intacta, foi apresentada ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.