Assaltantes morrem em tiroteio com o Bope após tentarem roubar policial

Tiroteios ocorreram na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes foram mortos na tarde desta quarta-feira (3) em trocas de tiros com o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do Bope. Os confrontos ocorreram na zona norte de Macapá, após uma tentativa de roubo a um policial penal que estava de folga e trabalhando como motorista de aplicativo.

Um dos criminosos, identificado como Paulo Josefh Almeida de Almeida, 20 anos, já havia sido preso em 2023 após uma tentativa de homicídio contra um membro de uma facção rival, juntamente com mais três comparsas fortemente armados.

Um vídeo da ação contra o policial penal mostra que os falsos passageiros já estavam dentro do carro, que havia acabado de parar em uma região periférica do Bairro Novo Horizonte, quando a vítima percebe a chegada de um terceiro criminoso se aproximando por trás do veículo e reage, sacando sua arma de fogo.

Os bandidos saem do carro e fogem. A Polícia Militar é informada e, minutos depois, Josefh é localizado no Bairro Ipê. Lá, os militares disseram ter sido recebidos a tiros e ele acabou morrendo no revide.

O segundo assaltante, identificado como Raul Bryan Oliveira Almeida, 25 anos, foi encontrado logo em seguida, no Bairro Novo Horizonte, mas também optou pelo confronto armado. Já o terceiro criminoso, que era chamado de ‘Pai’ pelos comparsas, continua foragido.