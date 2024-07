Bope leva crianças de abrigo ao cinema pela 1ª vez

Ação social dos militares teve a participação de 30 crianças da Casa Lar Ciã Katuá.

Por RODRIGO DIAS

Para alguns, ir ao cinema pode ser uma atividade rotineira, mas para outros, é algo inesquecível. Esse foi o caso de duas crianças em situação de risco pessoal e social que estão sob os cuidados do Abrigo Casa Lar Ciã Katuá.

Os meninos, irmãos de 9 e 8 anos, puderam escrever uma página especial em suas vidas nesta quarta-feira (24). Embora a história de vida deles esteja sob segredo de justiça, o dia no cinema foi um momento marcante.

“Achei incrível. Nunca tinha vindo. Gostei demais, é grandão. Nunca vou esquecer e quero voltar outras vezes. Também quero usar farda”, disse um dos garotos.

“Gostei de comer, assistir nessa ‘televisão’ grandona e quero ser que nem eles, um policial”, acrescentou outro menino.

Além dos irmãos, outras 30 crianças participaram de um dia especial no cinema, no centro de Macapá. A ação foi coordenada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amapá, que realiza ações sociais todos os anos.

“As crianças do Abrigo Casa Lar Ciã Katuá possuem diversas histórias de vida, muitas delas infelizmente passaram por abusos, foram maltratadas ou abandonadas pelos pais, e nunca tiveram momentos de lazer. É uma novidade para elas estarem aqui no cinema hoje. Com certeza isso vai ficar registrado na vida delas. O Batalhão não se dedica apenas à parte repressiva, mas também à social”, explicou o tenente Alberto Mozart, da DRPI do Bope.

De acordo com Nattalia Gomes, educadora social do Abrigo Casa Lar Ciã Katuá, o espaço conta com 40 acolhidos de 0 a 12 anos. Dessas, 32 crianças entre 2 e 12 anos participaram da programação. Todas estão em acolhimento por terem tido seus direitos violados.

“É um lar temporário até que tudo se resolva na família, encontremos a família extensa ou, por algum motivo, sejam desacolhidas. Alguns nunca tiveram essa oportunidade de ir ao cinema. Para as crianças, quando veem a polícia, muitas dizem que sonham em ser policiais e ajudar as pessoas. Quando temos uma ação como essa, o impacto na vida delas é muito grande, fica marcado e falam sempre sobre isso. Garantimos um direito delas que é o lazer”, pontuou.

Na telona, foi exibido o filme “Meu Malvado Favorito 4”, que despertou olhares atentos e encantados por toda a sala de cinema. Animadas, as crianças também ganharam pipoca e refrigerante como brinde para acompanhar a sessão.