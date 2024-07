Dupla sertaneja abre a programação, que começará em 28 de agosto e seguirá até 9 de setembro.

Por RODRIGO DIAS

Foi anunciada na manhã desta terça-feira (16) a primeira das 11 atrações nacionais que farão parte da 53ª Expofeira Agropecuária do Amapá.

A dupla sertaneja Bruno e Marrone fará a abertura da programação, que começará em 28 de agosto e seguirá até 9 de setembro.

O anúncio foi feito pelo governador do Amapá, Clécio Luís, durante a inauguração da Central da Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha. As próximas atrações serão anunciadas gradativamente.