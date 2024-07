Bruno pede força-tarefa para conter assaltos em Tartarugalzinho

Solicitação foi feita de Brasília pelo prefeito, durante o cumprimento de agendas no Sebrae

Por SELES NAFES

O prefeito Bruno Mineiro (União) pediu, nesta quarta-feira (10), que uma força-tarefa policial ajude a devolver a sensação de tranquilidade à população de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá. A ideia é reduzir a onda de assaltos na cidade.

O pedido foi feito após a repercussão do assalto a um posto de gasolina do município, na madrugada desta quarta, onde um frentista foi atacado por um bandido com um facão.

O assalto terminou com o frentista e um morador reagindo e perseguindo o criminoso pelas ruas do município. Apesar disso, ele não foi capturado.

Bruno Mineiro está em Brasília, onde cumpre uma série de agendas no Sebrae. Após o assalto, ele solicitou à Secretaria de Segurança Pública do Amapá uma força-tarefa com participação do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope).

A Polícia Civil divulgou um número de telefone (9970-2176) para quem tiver informações que ajudem a identificar e prender o assaltante do posto de gasolina.