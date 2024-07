Capitania dos Portos abre inquérito para apurar acidente com jet sky que matou banhista

Caso ocorreu no último domingo (14), no Distrito da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Capitania dos Portos do Amapá, sediada em Santana, a 17 km de Macapá, se pronunciou sobre o acidente fluvial ocorrido no último domingo, 14, em um balneário no Igarapé da Fortaleza, no Polo Hortifrutigranjeiro, localizado na Fazendinha.

Por meio de nota, a instituição informou que abriu inquérito para apurar as circunstâncias da fatalidade, que resultou na morte de um homem de 52 anos e ferimentos em uma criança – pai e filho – quando uma moto aquática os atingiu.

No comunicado, a Capitania informa que recebeu a notícia de que dois banhistas foram atingidos pelo jet sky, cujo condutor fugiu sem prestar socorro e sem ser identificado.

Francisco de Assis Feitosa, de 52 anos, e seu filho de 2 anos tomavam banho no balneário quando foram atingidos pela moto aquática em alta velocidade, segundo testemunhas. Francisco morreu no local.

A Capitania dos Portos enviou uma equipe ao balneário para coletar informações. A Polícia Civil já investiga o caso, através da Delegacia de Homicídios, para tentar identificar o piloto.