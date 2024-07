Cauteloso, Teles aguarda decisão de partidos para se posicionar

Vice-governador e economista tem evitado falar na disputa em respeito a Jesus Pontes e Josiel Alcolumbre, e enquanto os partidos não tomam uma decisão

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O economista e atual vice-governador do Amapá, Teles Júnior (PDT), tem procurado ser cauteloso quando o assunto é a possibilidade de disputar a prefeitura de Macapá. Com Jesus Pontes (PDT) e Josiel Alcolumbre (União) pontuando mal nas pesquisas, Teles passou a ser visto por aliados como o único capaz de representar bem o grupo que hoje une Clécio, Waldez e Davi.

Teles tem evitado falar como pré-candidato em respeito a Jesus e Josiel (aliados e amigos), até porque os partidos também não tomaram uma decisão, o que deve ocorrer esta semana. No grupo, há pressa por uma definição porque no dia 5 de agosto termina o prazo para as convenções.

Enquanto o vice-governador tem recebido acenos positivos de dirigentes partidários, ele também tem procurado fazer a ‘lição de casa’, com levantamento de dados estatísticos sobre a situação de Macapá. Estatística, aliás, é um dos pontos fortes do economista que também é professor universitário.

O fato é que Josiel e Jesus não têm pontuado bem em nenhuma pesquisa. O próprio Teles ainda não aparece bem nos institutos, mas aliados acreditam que isso deve mudar quando houver o posicionamento do nome dele de forma oficial para o público.