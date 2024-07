Celta com 10 pessoas e 1 cachorro é abordado na BR-156

Carro foi parado na entrada do município de Calçoene, a 360 km de Macapá

Da REDAÇÃO

Policiais rodoviários federais do Amapá fizeram uma abordagem no mínimo inusitada, na manhã desta quinta-feira (11), na BR-156. Um Celta transportava nada menos que 11 passageiros, entre adultos crianças e um cachorro.

Veículos de passeio como o Celta são homologados para o transporte de apenas cinco passageiros, incluindo o motorista. O flagrante ocorreu na entrada do município de Calçoene, a 360 km de Macapá.

“Essa situação é extremamente perigosa, pois coloca em risco a vida de todos os envolvidos.

Em caso de frenagem brusca ou acidente, o excesso de passageiros aumenta drasticamente as chances de lesões graves ou até mesmo morte”, informou a PRF.

A PRF também informou que o delito é consideração uma infração grave, reforçando o uso do cinto de segurança e o transporte de animais de estimação em caixas adequadas.

O Portal SN apurou que o carro só não foi recolhido porque no interior do Amapá a PRF não conta com serviços de guincho e não tem pátio para armazenamento dos veículos apreendidos.

No entanto, o motorista foi multado por excesso de passageiros, por dirigir alcoolizado e condução de veículo sem o licenciamento.