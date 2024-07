Cine Teatro de Santana: após inauguração, expectativa é de emprego e turismo

Senador Davi articulou quase R$ 10 milhões que possibilitaram a reforma do estabelecimento.

Após a inauguração oficial do Cine Teatro Municipal Sílvio Romero, na sexta-feira (5), o município de Santana, a 17 km de Macapá, passa a viver a expectativa não apenas por lazer, mas de geração de emprego, renda e impulsão no turismo.

O Cine Teatro é o primeiro teatro municipal do Amapá e a principal estrutura da cidade portuária para o fomento da arte e da cultura, com foco para a oferta de qualificação profissional e de projetos sociais para a população da cidade.

O centro cultural é composto por auditório principal, palco para espetáculos e cinema, com capacidade para 500 pessoas; sala para espetáculos menores, com capacidade para 100 pessoas; camarins; salas para oficinas e ensino de instrumentos musicais; além de elevador para pessoas com necessidades especiais.

Toda essa estrutura foi construída com recursos de quase R$ 10 milhões destinados pelo senador Davi Alcolumbre. O investimento também contou com contrapartidas do Governo do Amapá e da Prefeitura de Santana.

Coordenador da bancada amapaense, o senador comemorou a nova estrutura do centro cultural e disse que sua construção foi uma luta pessoal de anos.

“Estamos falando de valorizar a cultura amapaense. É um sonho que luto arduamente desde que era deputado federal e que hoje está se tornando realidade para milhares de santanenses e de todo o estado. Tenho muito orgulho de nunca ter pensado em desistir deste grande sonho para o povo de Santana”, destacou o senador.

Além do senador, participaram da cerimônia de inauguração o prefeito Bala Rocha, o governador Clécio Luís e o ex-governador e atual ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; senador Randolfe Rodrigues, entre outras lideranças políticas locais.