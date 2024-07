Clécio e autoridades assinam manifesto contra desinformação no Amapá

Documento faz parte do lançamento da Agência de Notícias do governo.

Por IAGO FONSECA

Em uma ação direta de enfrentamento à disseminação de notícias falsas, o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), e representantes de instituições públicas assinaram o manifesto da 1ª Rede de Enfrentamento à Desinformação e Difamação do Amapá.

O Amapá é o primeiro estado do Brasil a lançar este serviço. O documento faz parte do lançamento da Agência de Notícias do estado, ocorrido nesta segunda-feira (22).

A solenidade reuniu jornalistas de diversos veículos de comunicação do Amapá, desde rádio e TV até a web. O evento também contou com a participação do jornalista Phelipe Siani, que palestrou sobre “Narrativas Reais: Uma Arma Contra a Desinformação” para os profissionais da imprensa.

O portal SelesNafes.Com acompanhou a cerimônia, que apresentou o novo site de notícias e serviços do Governo do Estado. O governador do Amapá celebrou a participação da imprensa no combate às “fake news” e ressaltou que uma informação falsa, quando replicada, pode causar prejuízos graves a pessoas, empresas e instituições.

“Uma informação falsa pode gerar um prejuízo para a pessoa, para uma família. Um dano moral gravíssimo, irrecuperável para uma empresa, um determinado bairro, município, para a vida das pessoas. Isso não pode mais acontecer como se fosse normal, porque não é”, completou Clécio.

O manifesto pontua que órgãos públicos, sociedade civil e imprensa devem repudiar as redes de desinformação, estabelecendo compromissos com a verdade, dignidade humana e direitos fundamentais da Constituição.

O documento também estabelece que os representantes devem desestimular a produção e disseminação de informações falsas ou com viés difamatório contra pessoas e instituições, bem como devem denunciar quando presenciarem situações do tipo.

Durante o lançamento e a assinatura do manifesto, o governador destacou que a agência democratiza o acesso à informação com um site acessível e atualizado.

“A população vai ter acesso a informações sobre esses serviços de forma mais detalhada, precisa, clara, para que possam acessar melhor esses serviços públicos, saber a quem se dirigir, como se dirigir e que documentos eventualmente precisam apresentar”, explicou o governante.

A nova plataforma possui 60 editorias que reúnem áreas de trabalho do governo, com espaços exclusivos para vídeos, fotos e um menu de notícias categorizadas por municípios.

“Ela é feita não só para a imprensa, mas também para o cidadão. Agora você vai conseguir acessar de forma fácil, inclusive pelo celular, numa versão mobile que funciona bastante. Dividimos em editorias para falar de saúde, segurança, cultura, desenvolvimento econômico e meio ambiente. Esse é um marco para a comunicação pública do estado”, pontuou a secretária de Comunicação do Amapá, Ilziane Launé.