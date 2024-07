Cobrador de ‘mensalidades’ de facção morre em confronto com o Bope

Policiais foram atender chamado sobre um criminoso que portava uma arma longa na zona norte de Macapá

Por RODRIGO DIAS

Um criminoso com passagem por homicídio morreu durante troca de tiros com a companhia do Giro, grupamento especializado do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, na tarde deste sábado (13). O confronto aconteceu na Avenida Antônio Vidal Madureira, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Segundo a PM, Harllen Vidal Santos, de 30 anos, saiu recentemente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Lá, ele fez parceria com outros criminosos e se tornou um dos líderes de um grupo.

Harllen estava cumprindo pena no regime aberto domiciliar e utilizava tornozeleira eletrônica. Do lado de fora presídio, ele estaria atuando como o principal responsável por arrecadar mensalidades dos associados da facção. A PM afirmou que existem áudios dele que comprovam essa linha de investigação.

Hoje, os militares estavam em patrulhamento quando receberam a denúncia de que um homem estaria usando uma arma longa em via pública.

Ao chegar no local indicado, os policiais foram recebidos com disparos pelo infrator que estava com uma espingarda calibre 12. Houve o confronto e Harllen morreu. A arma utilizada por ele foi apreendida e apresentada na delegacia de polícia.