Com amplo arco de alianças, Bruno Mineiro é lançado à reeleição

Bruno Mineiro confirmou a disputa durante convenção do União Brasil em Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Mais de 2 mil pessoas acompanharam o lançamento da candidatura de Bruno Mineiro à prefeitura de Tartarugalzinho. Ele deve concorrer à reeleição.

O evento ocorreu na terça-feira (30), durante a convenção do União Brasil na cidade, a 230 km de Macapá.

A chapa terá novamente o atual vice-prefeito Javã Castanho concorrendo ao mesmo cargo.

Mineiro recebeu apoio dos três senadores do Amapá no ato, além de deputados estaduais e federais, do governador Clécio, do vice-governador Teles Jr., e do ministro da Integração Nacional, Waldez Góes.

“O Brasil inteiro gostaria de ter um palanque desses com tanto apoio. Isso é apenas o reflexo dos meus três anos de mandato, buscando sempre a parceria e o diálogo”, afirmou o candidato.