Com anúncio de novidades, Clécio estima gerar meio bilhão de reais em negócios

Central da Expofeira foi inaugurada hoje no Parque de Exposições da Fazendinha, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Com novidades e revelação do show nacional de abertura, o governador do Amapá, Clécio Luís, ativou, nesta terça-feira (16), a Central de Expofeira 2024, que visa auxiliar empreendedores em suas atividades no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

O espaço funciona como ponto de informações, cadastro de empreendedores e ‘esquenta’ da maior feira de negócios do estado, que ocorrerá de 29 de agosto a 8 de setembro.

No lançamento, o governador anunciou novidades para a 53ª edição do evento. Entre elas, está a extensão para 11 dias de programação – um a amais que as outras edições –, com opções de lazer gratuito e acessível, geração de negócios, capacitações e acesso a informações.

“A principal diferença é que a Expofeira ficou conhecida pelo sucesso estrondoso do ano passado. Depois da edição de 2023, começamos a receber telefonemas, e-mails e mensagens de WhatsApp de empresas, empresários, embaixadas, enfim, interessados em participar da Expofeira. Essa é a primeira novidade”, comentou o governador.

Segundo ele, o espaço ocupado pela feira em 2023, foi ampliado em 20% para exposições, que alocam empreendedores locais e empresas de fora do estado.

Retomado após 8 anos, o evento faz parte do Plano de Governo da gestão para impulsionar a economia. Na edição de 2023, foram investidos pouco mais de R$ 40 milhões, movimentados mais de R$ 5,7 milhões em vendas e gerados cerca de R$ 500 milhões em negócios.

“Queremos aumentar esse recorde este ano. Estamos lutando para colocar nossa Expofeira no circuito nacional de expofeiras do Brasil, essa é a grande diferença. Como colocamos o sarrafo lá em cima, então tem um esforço gigantesco para não cair. Queremos que essa feira cumpra seu papel de promover a economia do Amapá”, acrescentou Clécio.

Haverá corredores de negócios com programas, como o Minha Primeira Empresa, que terá mais uma edição lançada esta semana. Está sendo oferecido, ainda, o zoneamento ecológico econômico, que é uma segurança jurídica, política e ambiental para quem quer investir no Amapá, agregando vantagens comparativas para quem empreender no estado.

Na Expofeira deste ano, haverá mais empreendedores e expositores. Serão 11 atrações nacionais e mais de 300 locais de todos os segmentos e todas as linguagens artísticas. No âmbito das atrações nacionais, o governador também anunciou a dupla sertaneja Bruno e Marrone para o show de abertura.

Serviço

A Central da Expofeira estará aberto ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. E a partir de agosto, todos dias, das 9h às 17h.