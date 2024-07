Com apoio de Lira e PL, Sonize ganha força para ser vice de Furlan

Por SELES NAFES

A deputada federal Sonize Barbosa (PL) largou na frente na disputa pela vaga de vice na chapa do prefeito e candidato à reeleição, Dr Furlan (MDB).

Neste fim de semana, a parlamentar recebeu duas manifestações de apoio importantíssimas pela indicação dela: do presidente do PL, Waldemar Costa Neto, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Ao confirmar a indicação para Sonize ser a candidata a vice-prefeita de Macapá, Arthur Lira lembrou que a parlamentar tem uma grande capacidade de articulação no Congresso e é preocupada com as pautas do Estado.

“Em se consolidando, a gente tenha o prazer de visitá-la como vice-prefeita eleita por Macapá”, antecipou, ao lado da deputada.

Já o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, deixou claro que está trabalhando para consolidar a aliança com o prefeito Dr Furlan.

“O nosso desejo é que, se nós conseguirmos essa aliança, que seja candidata a vice a nossa deputada Sonize”, disse ele num vídeo enviado ao prefeito da capital.

Apesar de estar no primeiro mandato como deputada federal, Sonize tem demonstrado que tem trânsito entre as maiores lideranças políticas do país.

A decisão, sobre se ela será vice ou não, caberá ao prefeito e ao MDB, que também analisa outros nomes.