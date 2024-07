Com mais de R$ 570 mil em vendas, macaxeira supera farinha

Dados são relativos aos primeiros cinco meses de 2024 nas Feiras do Produtor Rural de Macapá e Santana.

Dados divulgados pelo Governo do Amapá mostram uma mudança na comercialização e receita dos artigos mais vendidos nas Feiras do Produtor Rural de Macapá e Santana, nos primeiros cinco meses de 2024.

O produto com maior saída foi a macaxeira descascada, com uma arrecadação de mais de R$ 575 mil e vendas de 38 toneladas de raízes.

As informações, levantadas pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Rural (SDR), apontam que a macaxeira descascada é a terceira em volume de entrada, indicando um aumento de 777,11% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

Nos últimos anos, a farinha sempre liderou as vendas, tanto em toneladas quanto em valores comercializados. No primeiro levantamento de 2024, a farinha ainda lidera as vendas em volume, com mais de 120 toneladas do produto, mas com uma movimentação financeira de R$ 294 mil, sendo a segunda maior em termos de receita.

Outros produtos também foram avaliados na pesquisa. Os dados mostram uma alternância entre o volume de comercialização e a receita gerada pelas vendas. A banana, por exemplo, aparece na segunda colocação em volume de entrada, com 94 toneladas do fruto, mas em termos de vendas fica na quinta colocação, com R$ 150 mil.

Produtos como o pepino e o coco verde mostraram uma grande evolução em vendas, comparado ao ano passado. O pepino teve um aumento de 171% nas vendas, enquanto as vendas de coco verde subiram 36%.

As feiras do Buritizal, Jardim Felicidade e Santana, de janeiro a maio, movimentaram R$ 3,9 milhões, com a venda de 718 toneladas de produtos da agricultura familiar.