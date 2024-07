Comando de Operações Terrestres verifica prontidão das tropas no Amapá

A atividade ocorreu na 22ª Brigada de Infantaria de Selva, em Macapá.

Da REDAÇÃO

O Comando de Operações Terrestres (COTER) do Exército Brasileiro esteve no Amapá para verificar a prontidão e o emprego das tropas da Brigada Foz do Amazonas, sentinela avançada da Amazônia Oriental.

No primeiro dia de visita, 2 de julho, a comitiva conheceu as instalações da Companhia Especial de Fronteira (CEF), localizada às margens do Rio Oiapoque, no distrito de Clevelândia do Norte, no Oiapoque – Amapá.

Na Guarnição de Oiapoque, dentro do contexto da Operação Gran Rochelle, a comitiva pôde inspecionar o Apronto Operacional realizado pelos militares da CEF, participar de um Posto de Controle e Interdição Fluvial (PCIFlu), deslocar-se de embarcação até a ponte Binacional, que divide Brasil e Guiana Francesa, além de receberem informações da Área de Operações.

No dia 3 de julho, o comandante do COTER, general Novaes, e comitiva, realizaram a inspeção das tropas da Brigada Foz do Amazonas, no Quartel-General da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, em Macapá, ocasião em que o comandante da 22ª brigada, general Roberto Furtado Batista, apresentou as ações operacionais.