Chegamos a Zacarias 7

Não é de hoje que Deus fica insatisfeito com certas práticas religiosas. Em Zacarias 7, vemos que o povo jejuava, mas tinha outros comportamentos e seus corações não tinham o amor. No nossos dias, quantos cristãos conhecemos assim? Tenha um feliz sábado (20) com nosso Senhor Jesus!