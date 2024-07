Cooperativa reconhece dívida com fornecedor de peixes da Expofeira de 2023

Vendedor aceitou acordo de parcelamento e recebe o pagamento desde maio

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Uma polêmica envolvendo o fornecedor de peixes da Expofeira do ano passado, e que acabou sendo politizada, foi esclarecida esta semana com a divulgação de documentos que demostram que não houve negociação entre o governo e o piscicultor. Na verdade, o acordo foi firmado diretamente com a cooperativa, que reconheceu o débito e iniciou o pagamento em maio deste ano.

O imbróglio envolveu o piscicultor Sebastião Barros, de 83 anos, que passou a receber em maio.

Documentos obtidos pelo Portal SelesNafes.Com comprovam que a Cooperativa de Agricultura e Piscicultura Familiar do Estado do Amapá (Agrorural) assinou em 14 de maio deste ano um “acordo de confissão e reconhecimento de dívida junto com o piscicultor.

Nesta semana, Barros afirmou que vendeu uma tonelada de peixes a R$ 15 mil para serem comercializados no evento agropecuário. Na internet, ele contou que o acordo foi feito diretamente com o secretário de Estado da Pesca, o deputado estadual Paulo Nogueira.

Porém, os documentos apontam que a negociação foi feita diretamente com a cooperativa, sem intervenção de terceiros. A dívida da cooperativa com Sebastião foi parcelada em 8 vezes, sendo 7 de R$ 2 mil e uma de R$ 1 mil.

Os pagamentos foram acertados para ocorrerem todo o dia 30 de cada mês, a contar de maio. A segunda parcela, vencida em 30 de junho, um domingo, foi paga na segunda-feira (1º).