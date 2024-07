Corpo devorado por urubus pode ser mais uma execução do crime organizado

Cadáver estava jogado às margens da linha E do km-9, com acesso pela Rodovia AP 440, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O corpo de um homem ainda não identificado e em estágio de decomposição foi encontrado na tarde de hoje (30), jogado às margens da linha E do km-9, com acesso pela Rodovia AP 440, na zona oeste de Macapá.

Na cena do crime, os peritos observaram que parte do cadáver já havia sido devorada por urubus, sendo agora necessária uma minuciosa perícia para identificar a causa da morte.

Inicialmente, a polícia suspeita de mais uma execução por acerto de contas a mando do crime organizado. Contudo, a investigação vai esclarecer o real motivo, já que não há testemunhas.

Enquanto a PM isolava a área, uma mulher chegou desesperada ao local à procura do marido, que, segundo ela, é técnico em refrigeração, tem entre 30 e 35 anos e se chama Wedson Madeira Pereira.

Ela relatou aos investigadores da Delegacia de Homicídios que seu companheiro estava “enrolado” com faccionados e, por isso, já havia sido espancado. Dias depois, ele desapareceu após ir a um encontro nas proximidades do Céu das Artes, no Bairro Infraero II.

No local, não foi possível o reconhecimento da vítima, mas a mulher foi orientada a procurar o IML e também a registrar um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima.