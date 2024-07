Vamos analisar o capítulo 7 de Zacarias

A cidade de Tiro era uma grande fortificação, mas foi advertida sobre seu orgulho. Um dia, ela foi invadida por Alexandre O Grande. A partir de Zacarias 7, temos uma grande lição de Deus sobre o orgulho inútil, um contraste com a humildade de Jesus. Muitos homens falam do Filho do Homem, mas não querem viver como ele. Tenha um ótimo domingo (21)!