De Santana, pai e filho atravessam o Brasil de moto

A dupla encarou o desafio e viajou cerca de 4 mil quilômetros durante 14 dias.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um desafio digno de grandes aventureiros foi o que Ronny Miranda e Arthur Miranda (pai e filho) encararam durante 14 dias.

De Santana, a 17 km de Macapá, eles atravessaram o país de moto, de Norte a Sul, enfrentando frio e calor intensos. Foram mais de 4 mil quilômetros em uma motocicleta de 900 cilindradas, passando por nove estados brasileiros e chegando até o Chuy (RS).

O desafio da dupla iniciou no dia 1º de julho, quando partiram do Porto de Santana. Após a preparação, eles realmente começaram a viagem sobre duas rodas na cidade de Bragança, no dia 8. No dia 21, chegaram à cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. De lá, seguiram até Chuy.

A bordo de uma potente Triumph Bonneville, Ronny Miranda explica que esta não é a primeira vez que se aventura pelas estradas brasileiras. Em 2020, viajou pelo litoral até o Paraguai e, em 2021, chegou até a Argentina.

Segundo os viajantes, a ideia inicial era voltar pela Argentina. No entanto, o frio de até 3 graus, as estradas completamente tomadas por neblina e o risco de geada dificultaram a continuação da jornada. Além disso, havia o risco de a parte líquida da moto congelar, o que poderia deixar os aventureiros ‘ilhados’. Ronny relata que, no Sul, ainda havia muitos problemas.

“Cheguei após a tragédia, então havia muitos locais atingidos por deslizamentos. Com isso, eu tinha que constantemente mudar o percurso. Mas o maior problema foi o frio. Dirigir num frio de três graus e em meio à neblina é muito perigoso”, conta.

Após a realização dessa aventura, desde hoje, 22 de julho, Ronny e Arthur já estão realizando a viagem de volta. Assim como na ida, farão paradas para dormir e comer. A previsão de chegada em Santana, no Amapá, é no dia 2 de agosto.