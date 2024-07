Deputado do AP lidera ranking de gastos da cota parlamentar

Dados do site Congresso em Foco revelaram que Vinícius Gurgel utilizou mais de R$ 335 mil em seis meses de trabalho

Por SELES NAFES

O deputado federal Vinícius Gurgel (PL-AP) lidera o ranking dos que mais utilizaram a cota para atividade parlamentar no primeiro semestre de 2024. Os dados foram levantados pelo site Congresso em Foco, portal que acompanha diariamente a atividade dos parlamentares em Brasília.

Vinícius pediu reembolso de R$ 335,2 mil. Ele é o único político no Amapá na lista que reúne os 10 que mais gastaram a verba, que é utilizada para divulgação do mandato, alugueis e outras despesas para a atividade.

O ranking do primeiro semestre é quase todo ocupado por parlamentares do PL e do União Brasil. Dois do PSD, um MDB e outro do PSDB completam a lista. Acompanhe aqui.

Não é a primeira vez que Vinícius figura entre os maiores gastadores de verba parlamentar. No segundo semestre do ano passado, ele ficou em segundo lugar, com R$ 314 mil em despesas, a maior parte para divulgação do mandato e passagens aéreas.

Procurado pelo Portal SN, Vinícius afirmou que “exercer a atividade parlamentar em um estado do extremo Norte é mais caro. Devido à logística”.

O benefício é usufruído por todos os parlamentares, que também podem pagar alugueis dos escritórios em seus estados. Eles têm até 90 dias para pedir os reembolsos ao setor responsável na Câmara dos Deputados.