Detento é executado em serviço de limpeza

Por OLHO DE BOTO

Um detento que cumpria pena em regime semiaberto foi executado com vários tiros de pistola .40 na tarde desta quinta-feira (5), enquanto trabalhava no serviço de limpeza do canteiro central da Rodovia Josmar Chaves Pinto, na zona sul de Macapá.

Câmeras de segurança da rodovia flagraram o momento do crime. Nas imagens aparece uma um carro branco, modelo Siena, do qual sai o atirador. Ele usa o capuz de um casaco para dificultar a sua identificação. Uma testemunha disse ter ouvido cerca de nove disparos. Em seguida, o veículo saiu em alta velocidade em direção ao sul da capital.

Policiais do Batalhão de Força cercaram rapidamente a região, mas ninguém foi preso. Investigadores da Delegacia de Homicídios, sob o comando do delegado Leonardo Leite, seguem em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na elucidação do crime.

O apenado respondia por roubo qualificado, e uma das suspeitas é de que a execução tenha sido motivada pela guerra entre facções rivais.

Este foi o segundo homicídio em uma semana. Sete dias atrás, outro apenado do regime semiaberto foi morto enquanto trabalhava em uma obra na arquibancada do Estádio Zerão. Benedito Viana da Silva foi morto com vários tiros na frente dos outros operários do trabalho. Ninguém foi preso.