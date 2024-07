Detento ordenava roubos de PIX tirou selfie na cela para abrir conta falsa, diz polícia

Preso no Iapen, ele arregimentava assaltantes de fora do presídio para obrigar vítimas a transferir dinheiro vi PIX, para um conta que havia criado.

Um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi indiciado nesta segunda-feira (15) acusado de ser o mandante de vários roubos na cidade de Macapá.

A investigação foi da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), que concluiu dois inquéritos policiais que identificaram, também, 3 comparsas dele. O detento, de 34 anos de idade, não teve o nome divulgado pelas autoridades para não atrapalhar as investigações.

De acordo com o delegado Leandro Vieira Leite, titular da DECCP, o interno arregimentava criminosos de fora do presídio para praticar roubos em Macapá e obrigar as vítimas a transferir dinheiro, por meio de PIX, para um conta falsa que ele havia criado, utilizando os dados não autorizados de uma pessoa residente no Estado da Bahia.

Através da investigação de quebra de dados bancários e telemáticos foi possível identificar a fotografia de cadastro da conta, levando a identificação do preso.

“No momento em que foi criar a conta, o detento fez uma selfie de dentro das instalações do presídio, possibilitando sua identificação. Investigamos dois crimes de roubo com seis vítimas. Foram transferidos cerca de R$ 5 mil à conta bancária que o detento utilizava. Além do detento, foram indiciadas três pessoas pela participação nos crimes de roubo e associação criminosa”, disse o Delegado.

Todos os investigados foram indiciados por roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, associação criminosa e falsidade ideológica. Os inquéritos policiais foram encaminhados ao Poder Judiciário.