Dia do Capoerista é celebrado no Amapá

Uma programação especial em alusão ao Dia do Capoerista e do Mestre de Capoeira no Amapá vai marcar os 50 anos de história e tradição da modalidade no estado. A abertura ocorre às 17h desta sexta-feira (26), no Palácio do Setentrião, com a participação de grupos, autoridades e convidados.

A programação vai até 30 de julho, terça-feira. Durante os cinco dias de programação haverão aulões, oficinas, palestras, rodas de conversa e apresentação de mais de 90 agentes culturais do segmento da capoeira do Amapá, entre grupos, coletivos, projetos e mestres de vários municípios em frente à Casa do Artesão.

O evento é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho de promoção da igualdade racial, resgate social, inclusão, educação e cidadania, desenvolvido pelos profissionais que compõem o movimento capoeirista do Estado.

O encerramento ocorrerá na terça-feira (30) no Museu Sacaca, com início da cerimônia às 18h30. O evento é promovido pelo Centro Maracá em parceria com o Governo do Estado do Amapá, através da Fundação Marabaixo e Secretaria de Cultura (Secult) e conta com emenda parlamentar do deputado estadual Kaká Barbosa. A coordenação é dos Mestres Jansen e Malhado, além da Professora Claudete.

A capoeira é uma expressão cultural e esporte afro-brasileiro que mistura arte marcial, dança, música e religiosidade.

O surgimento da expressão foi protagonizado pelos negros escravizados como forma de resistência à opressão dos senhores e de preservação de suas identidades culturais. A roda, os instrumentos musicais, o canto e os movimentos corporais compõem a performance em capoeira.

A prática da capoeira no Amapá iniciou nos anos 70 através de um grupo chamado Bezerra. Hoje existem diversos grupos no Estado.

Serviço

Data: 26 de julho | sexta-feira

Hora: 17h

Local: Palácio do Sententrião