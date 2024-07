Diferencial reforça estudos para o Enem durante as férias

Professor de química, Imbiriba, com 20 anos de experiência em sala de aula, destacou a importância de continuar os estudos e revisar os conteúdos durante as férias.

Por IAGO FONSECA

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em novembro deste ano, os professores do Curso Diferencial, localizado no Centro de Macapá, prepararam um reforço para os alunos durante as férias, garantindo que não desacelerem nos estudos, com mentorias e acompanhamento personalizado.

Os profissionais, com mais de 15 anos de experiência em cursos preparatórios, utilizam planejamentos específicos para novos alunos, fornecendo materiais dedicados aos tópicos cobrados no Enem, além de explicações sobre os métodos avaliativos da prova.

Ao Portal SelesNafes.Com, o professor de química, Imbiriba, com 20 anos de experiência em sala de aula, destacou a importância de continuar os estudos e revisar os conteúdos durante as férias escolares em julho. Confira:

Em seu primeiro ano, o Curso Diferencial já aprovou mais de 50% dos alunos em medicina. O cursinho apresenta o melhor percentual de aprovados na turma específica de pré-Enem, contando com uma equipe integrada, metodologias assertivas para o desenvolvimento dos alunos e salas de mentorias.

Os alunos têm à disposição a plataforma “Estuda.com”, com mais de 30 mil questões para a prática do exame. O curso também trabalha com os alunos o entendimento do TRI (Teoria de Resposta ao Item), que é o principal meio avaliativo do Enem.