Eletricista da CEA Equatorial é agredido por homem que não aceitou o corte de energia

Agressões foram filmadas de celular por outro colaborador. Caso ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um eletricista que presta serviço para o Grupo Equatorial na Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), foi agredido por um cliente revoltado com a ordem de corte do fornecimento de energia a casa dele. O caso aconteceu na quinta-feira (25), no Bairro Brasil Novo, zona Norte de Macapá.

As agressões e ameaças foram filmadas de celular por outro colaborador, colega de trabalho da vítima. As imagens logo vazaram de grupos de trabalho e ganharam as redes sociais.

De acordo com a assessoria de comunicação do Grupo CEA Equatorial, a ação de corte ocorreu na Rua Laranjeiras. Em contato com a titular da residência, a equipe ficou aguardando a mesma apresentar os comprovantes de pagamento das faturas que estavam em aberto.

Foi quando os trabalhadores foram surpreendidos com a chegada de um homem, que segurava um cachorro preso à coleira. Ele realizou uma abordagem agressiva e, após uma discussão, agrediu um dos colaboradores com tapas, ameaçou com um pedaço de madeira, e arrancou o medidor da residência.

No vídeo, ele alega ter comprado o medidor e que, por esta razão, o funcionário não poderia mexer no equipamento, que ele afirmou ser “particular”.

Ainda segundo a CEA Equatorial, a equipe foi à delegacia, registrou Boletim de Ocorrência e o colaborador agredido realizou exame de corpo delito.

A distribuidora esclareceu, ainda, que prestou todo o atendimento necessário à equipe da empresa parceira e adotará as medidas cabíveis.