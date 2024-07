Em Mazagão, jovem vereador intensifica pré-campanha em comunidades ribeirinhas

Binho Oliveira, de 30 anos, encontrou por acaso com o governador no último fim de semana

Por SELES NAFES

O vereador Binho Oliveira, de 30 anos, será lançado oficialmente como pré-candidato do PSD a prefeitura de Mazagão, município da região metropolitana de Macapá. Nas urnas, ele vai enfrentar o grupo do atual prefeito Dudão Costa (União), desgastado por uma investigação do Ministério Público que apura um esquema de favorecimento de empresas e desvio de dinheiro.

Nos últimos tempos, o jovem vereador intensificou o corpo a corpo nas comunidades ribeirinhas de Mazagão, onde vive quase metade da população do município. Na Vila Betel, no Rio Ariramba, ele cumprimentou moradores e se encontrou (por acaso) com o governador Clécio Luís (SD).

Binho foi um dos apoiadores da campanha do então candidato Clécio Luís ao governo do Amapá. Filiado ao PSD do senador Lucas Barreto, o parlamentar será um dos candidatos majoritários mais jovens desta eleição.