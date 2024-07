Empreendedora supera desafios e busca crescimento na Expofeira

Trabalhadora acompanhou o lançamento dos editais do Governo do Amapá que irão selecionar produtos e serviços para os 11 dias de evento.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Silvana Santana é uma batalhadora. Há uma década, ela vende comidas típicas no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá. Em 2023, com o negócio “Top Delícias”, conseguiu participar da Expofeira Agropecuária do Amapá e teve um bom faturamento.

Neste ano, trabalhando com a filha, o neto e quatro funcionários, Silvana quase teve um prejuízo gigantesco quando uma banda foi cancelada. No entanto, conseguiu um crédito na Agência de Fomento do Amapá (Afap) e pôde continuar trabalhando. Agora, ela busca melhorar seu desempenho para realizar seu sonho.

“Meu trabalho é meu orgulho. Levo uma frase para a vida: as dificuldades são para os fracos, para te levantar e vir mais forte. No ano passado, fiz R$ 8 mil na Expofeira, mas tive gastos com locomoção. Este ano, com mais experiência, pretendo faturar no mínimo R$ 15 mil e venho com mais opções de comidas. Meu sonho é seguir trabalhando e ter sucesso para conquistar minhas coisas”, disse Silvana.

A trabalhadora participou, nesta terça-feira (30), da cerimônia de lançamento dos editais do Governo do Amapá que irão selecionar empreendedores de produtos e serviços para a 53ª Expofeira. O evento acontece de 29 de agosto a 8 de setembro.

Segundo o governador Clécio Luís, este ano o ambiente foi ampliado e serão 700 novos espaços. O primeiro edital oferece 638 vagas para empreendedores populares e o segundo, 62 vagas para artesãos e economia solidária.

Para ter acesso aos editais e fazer a inscrição, basta clicar AQUI

Clécio destacou ainda que não será cobrada nenhuma taxa para os pequenos empreendedores, que receberão os espaços prontos. Já os grandes pagarão porcentagens para participar do evento de negócios.

“A gente calcula que esses 700 empreendedores terão faturamento líquido de R$ 1,2 mil por dia, mas tem gente que faz R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 4 mil, R$ 5 mil, e no ano passado teve gente que fez até R$ 18 mil por dia. Então é um momento de muito negócio mesmo, de empreendedorismo, onde as pessoas se estimulam e é isso que nós queremos”, disse o governador do Amapá.