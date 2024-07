Empreendedores podem ‘pular parcela’ de financiamentos no Amapá

Medida lançada na segunda-feira (29) beneficia empresas atendidas pela Afap.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Pequenas e grandes empresas atendidas com financiamentos pela Agência de Fomento do Amapá (Afap) agora possuem uma nova facilidade de pagamento para períodos de baixo rendimento. O “Pula Parcela” foi lançado na segunda-feira (29) como uma medida de suporte para evitar a inadimplência das empresas.

O anúncio do novo serviço, oferecido pelo governo do Amapá, foi feito durante o evento “CredBOX: Oportunidades para Crescer”, que contou com uma palestra de educação financeira da influenciadora Nath Finanças. A ação também é promovida pelo senador Randolfe Rodrigues.

Com um ano de empresa formalizada, a empresária Angélica Santos conseguiu crédito para expandir seu empreendimento. Conhecida no ramo de brownies, cookies e sobremesas, ela utilizou a linha de financiamento CredBox para aumentar o estoque de materiais e oferecer mais produtos.

“Foi uma excelente oportunidade para nós darmos o pontapé inicial para o crescimento da nossa empresa. Foi de grande valia. Estamos crescendo muito rápido, e esse financiamento foi crucial nessa fase inicial”, afirmou Angélica.

A nova medida permite que empreendedores adimplentes possam deixar de pagar uma parcela por ano sem prejuízo ao financiamento. O valor pendente é incorporado ao saldo devedor, também sem dano ao histórico de crédito. Para isso, devem buscar atendimento na Afap e solicitar o benefício.

De acordo com o diretor da Afap, Eduardo Braz, a agência oferece financiamentos a juros baixos e já beneficiou mais de 300 empresas, com mais de R$ 5 milhões investidos. A média de acordos é de R$ 20 mil por cliente. O “Pula Parcela” é destinado a todos os financiados pela agência.

“Se for um contrato de 5 anos, por exemplo, o empreendedor pode pular uma parcela por ano, desde que esteja adimplente. O objetivo é atender empreendedores formais e informais, de diversos setores econômicos, como bares e restaurantes, permitindo-lhes uma estrutura adicional”, explicou o diretor.

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), destacou que o benefício favorece a economia do estado, reconhecendo que há períodos de baixa demanda que podem prejudicar financeiramente os empreendedores.

“Todo empreendimento tem picos altos e baixos. Assim, sabendo qual é o mês de baixa, o empreendedor pode, previamente, ir até a Afap e solicitar a suspensão da parcela. No mês seguinte, ele se prepara melhor, tornando o ambiente mais confiável e agradável, ajudando no desenvolvimento econômico”, reforçou o governador.

O senador Randolfe Rodrigues anunciou um investimento de R$ 5 milhões na Agência de Fomento do Amapá, para aumentar as linhas de crédito a juros baixos disponíveis aos amapaenses. Segundo ele, esse investimento fortalece a economia do estado.

“Vamos celebrar o quanto a Agência de Fomento do Amapá e o Banco do Povo têm contribuído para financiar o empreendedorismo no estado, ouvindo aqueles que já foram beneficiados e os sonhos que já foram realizados”, finalizou o senador.