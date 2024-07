Envolvidos em assalto dentro de supermercado são presos

O crime ocorreu no hipercenter que fica situado no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Dois suspeitos de participação a um assalto ocorrido dentro do hipercenter de uma rede de supermercados do Amapá foram presos na segunda-feira (22) pela Polícia Civil, que também apreendeu a arma e o carro usados pelos criminosos, além de recuperar parte das joias levadas no roubo.

A investigação foi da Delegacia Especializada nos Crimes contra o Patrimônio (DECCP). O crime ocorreu no último dia 26 de junho, por volta de 15h50, no hipercenter que fica situado na Rua Jovino Dinoá, Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do local. O alvo dos bandidos foi um funcionário de uma loja de suvenires, que fica logo na entrada do prédio. Mesmo sabendo que o local é completamente monitorado, os bandidos não se intimidaram.

Nas filmagens, dois deles aparecem atacando o funcionário, que não percebe a aproximação deles. Um deles segura na gola da camisa do trabalhador e o outro encosta um revólver na barriga da vítima. Em alguns segundos eles arrancam cordões, pulseiras e celular do funcionário. Em seguida saem do prédio pela entrada da frente, onde o Gol prateado já os aguardava.

Segundo o delegado Leandro Vieira Leite, ao longo das investigações, cinco pessoas foram indiciadas. Elas são os dois que aparecem nas imagens, o motorista do carro, o mentor do roubo – que é um detento do Iapen – e o homem que comprou as joias de ouro levadas no roubo. Três deles estão presos, incluindo o detento.

Os presos foram encaminhados à audiência de custódia.