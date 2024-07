Escola de samba oferece R$ 20 mil por samba-enredo para 2025

Oferta é da Império do Povo, que realizará festival para selecionar a composição

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Seguindo com o cronograma e planejamento para a temporada do ano que vem, a Império do Povo, que representa o município de Santana (a 17 km de Macapá) no desfile das escolas de samba do Amapá, anunciou que pagará R$ 20 mil para o compositor que conseguir emplacar o samba-enredo para o Carnaval 2025. O processo de seleção iniciou neste sábado (20), com a divulgação da sinopse do tema nas redes sociais e prazos. A final do festival tem a previsão de ocorrer em setembro.

Este ano, os compositores que tiverem interesse em participar do festival de samba-enredo, deverão seguir um processo longo. Neste sábado, a diretoria da Império, divulgou o link com a sinopse, regulamento e ficha de inscrição para os interessados. No item “Inscrição”, os participantes terão até o dia 19 de agosto para efetuar o procedimento e entregar as composições, e não pagarão qualquer taxa.

O compositor deverá gravar o seu samba-enredo, com qualidade de som e de maneira audível (MP3), atendendo as especificações previstas em regulamento. No dia 20 de agosto, a organização irá receber todas a composições, e, no dia 21, serão divulgados os escolhidos. Já nos dias 24 e 25, será a semifinal onde serão escolhidos cinco sambas-enredos.

“Em anos anteriores, o que acontecia é que muitos compositores, deixaram de inserir em suas composições regras básicas como o nome da escola, ou até mesmo fugiu do tema. Este ano, a ideia é fazer uma triagem, para verificar se as composições seguiram as regras pré-estabelecidas no regulamento”, explicou Wesley Braga, presidente da agremiação.

Segundo a diretoria da Império do Povo, no dia 12 de setembro, na quadra da Escola Estadual Barros Tostes, será a apresentação das cinco composições finalistas, junto com a bateria da escola e os interpretes.

Somente após isso, será conhecido o samba-enredo vencedor que levará a bolada de R$ 20 mil.

“Essa é sem dúvida a maior premiação paga em um samba-enredo de escola de samba amapaense. Nosso objetivo é valorizar nossos compositores locais, inclui-los cada vez mais na nossa agremiação e buscarmos o bicampeonato em 2025. Vai dar tudo certo!”, finalizou.