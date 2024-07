Especial Nightwish cover traz rock sinfônico a Macapá hoje

O evento acontecerá na boate Donna, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

Macapá será palco de um evento marcante para os fãs de metal sinfônico, nesta sexta-feira, 5 de julho. O Cerimonial Fest, que há 20 anos promove eventos de rock e heavy metal na cidade, realizará o Especial Nightwish, o primeiro show cover em homenagem à renomada banda finlandesa. Fundado em 1996, o grupo é um dos principais nomes do subgênero no mundo.

O evento acontecerá na boate Donna, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá, a partir das 20h, e contará com a apresentação do grupo Nightwish Cover AP – uma união de talentos de outros projetos musicais do Amapá.

Comandado pela carismática vocalista Hanna Paulino (Samangra) e Matheus Farro (Night Flow), a banda cover promete uma performance fiel e emocionante das músicas que marcaram a carreira do Nightwish. Hanna falou sobre a preparação para o evento:

“A preparação foi bastante intensa, tanto tecnicamente quanto no retorno aos estudos de canto lírico, que é a minha primeira escola de técnica vocal. Entender como é a performance da Tarja Turunen [primeira vocalista do Nightwish] e das outras vocalistas que a sucederam, Anette Olzon e Floor Jansen, cada uma com suas peculiaridades, por nós trabalharmos com músicas de todo o repertório. Estamos tentando juntar o melhor das três para trazer um show completo para o público”, resumiu a vocalista.

O guitarrista da Nightwish Cover AP, Adley Rodrigo, afirmou que os riffs e solos irão surpreender os fãs amapaenses não apenas pelo resultado dos cansativos ensaios, mas também pela fidelidade às versões originais – uma característica bastante marcante da banda finlandesa.

“As versões das músicas nós tentamos fazer o mais original possível, porque o Nightwish não costuma fazer versões das músicas, eles normalmente tocam o que gravaram. Então, estamos tentando ser o mais próximo possível, inclusive nas timbragens e em todo o mapeamento das músicas”, explicou o guitarrista Adley Rodrigo.

A abertura ficará por conta do cantor Lenno, que interpretará clássicos do Heavy Metal ao som de voz e violão, aquecendo o público.

Realização

O Cerimonial Fest, fundado em 2003 por Romerito Miranda, já trouxe ao Amapá grandes nomes do metal brasileiro e mundial, como Nervo Chaos (SP), Neuroticos (Japão), Demonical (Suécia) e, recentemente, o Krisiun, do Rio Grande do Sul – que voltou a terras tucujus após longos anos.

“O Nightwish tem quase trinta anos de carreira e fãs pelo mundo inteiro, e no Amapá não é diferente. Já estava na hora de acontecer um especial em Macapá para homenagear o legado da banda”, resumiu o produtor cultural e fundador do Cerimonial Fest, Romerito Miranda.

Serviço

Especial Nightwish

Data: 05 de julho

Local: Boate Donna, Rua Hamilton Silva, 2336, Trem – Macapá-AP

Ingressos e informações: (96) 99198-3046 ou na bilheteria do local