Estado garante R$ 410 milhões para macrodrenagem de canais

Obras do Governo do Amapá vão garantir a drenagem dos canais para evitar alagamentos nas cidades.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá assegurou R$ 410 milhões para obras de macrodrenagem nos canais Jandiá, em Macapá, e Paraíso, em Santana, através do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC Seleções) do Governo Federal. Adicionalmente, R$ 16 milhões foram garantidos para a construção do primeiro Centro Comunitário pela Vida (Convive) em uma área de vulnerabilidade social na capital.

As obras de drenagem visam evitar alagamentos nas cidades, promovendo uma infraestrutura urbana sustentável e segura. O Centro Convive, financiado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, buscará enfrentar a violência através de atividades de cultura, esporte, lazer, assistência social e educação.

“Os investimentos fazem parte da estratégia do governador Clécio Luiz, de desenvolver a infraestrutura do estado, de melhorar o ambiente urbano e também a perspectiva de geração de empregos, movimentando a construção civil, o comércio local e fazendo com que o Amapá entre na rota das grandes obras, em parceria com o Governo Federal”, destacou Asiel Araújo, secretário de Representação do Governo do Amapá em Brasília.

Macrodrenagem

As obras dos canais do Jandiá, em Macapá, e Paraíso, em Santana, terão investimento de R$ 410 milhões. Para dar início a execução das obras foram liberados mais de R$ 20,5 milhões, para elaboração dos projetos executivos. As propostas, desenvolvidas pelo Governo do Estado em parceria com o Governo Federal, foram selecionadas na modalidade do Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, Subeixo Prevenção a Desastres, Drenagem Urbana, do Novo PAC.

O propósito das obras é garantir uma drenagem urbana sustentável para evitar as inundações e alagamentos causados por chuvas ou enchentes do Rio Amazonas.

Centro Convive

O Centro Comunitário, que será implantado em Macapá, tem a proposta de envolver a comunidade e desenvolver o bem-estar através de ações e atividades de cultura, esporte, lazer, assistência social e educação.