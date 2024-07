Família que perdeu tudo em incêndio sofre para reconstruir o lar

Sinistro ocorreu no Bairro Vale Verde, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Desde o dia 28 de junho, uma família está sem conseguir dormir direito. Naquela sexta-feira à noite, cinco casas foram atingidas por um incêndio de grandes proporções no Bairro Vale Verde, na zona sul de Macapá. Três residências foram totalmente destruídas, incluindo a de dona Ana Rita Gonçalves, de 58 anos, e seu marido Manoel Maués, de 57.

Há 11 anos, o casal tirava o sustento com o árduo trabalho diário em uma batedeira de açaí localizada na frente de sua casa. A família perdeu tudo e ficou apenas com a roupa do corpo.

“Nossa casa era de dois andares. Dizem que começou com um curto-circuito no poste. Perdemos três guarda-roupas, camas, televisão e muitas coisas que tínhamos acabado de pagar. Hoje, não temos nada… mas não perdemos a fé de nos reerguermos”, conta dona Ana.

Na época do incêndio, eles foram acolhidos na Escola Municipal Caetano Tomaz e acreditavam que seriam amparados pelo poder público, o que não ocorreu.

“Vieram aqui e fizeram um cadastro para recebermos novos documentos e o aluguel social de R$ 350, mas até agora não recebemos nada disso. Infelizmente, estamos em um quarto que não tem nada. Não temos como pagar e estamos desesperados”, desabafa a senhora.

O casal tem oito filhos. Alguns são casados e dois moram com os pais. Agora, a vida se resume a cada um fazer bicos para ter o que comer. O que todos desejam é poder voltar a ter uma casa.

“A gente está se virando para sobreviver. Não está fácil, mas estamos na luta e queremos ajuda para reconstruir nossa casa. Tudo o que vier é bem-vindo. É tão ruim viver o que estamos vivendo”, emociona-se o pai de família, Manoel Maués Filho.

Vale reforçar que a família não recebe nenhum benefício social. Diante do desespero e da necessidade, algumas pessoas estão divulgando uma campanha para ajudar a família de trabalhadores.

“Estamos engajados em ajudar. Então, pedimos às pessoas que doem materiais para que possamos fazer um mutirão para construir a casa deles. São batalhadores e merecem ter seu cantinho novamente”, declara o voluntário Jader Miranda.

Para se reerguer, a família precisa de ajuda com cimento, madeira, telhas, pregos, ferro e outros materiais, até mesmo para voltar a trabalhar com a venda de açaí. Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato pelo WhatsApp (96) 98111-8007 [número de Flora, amiga que está ajudando a família]. Se preferir, pode fazer transferência via PIX (96) 99972-4522, em nome de Creiciane Gonçalves Maués, filha do casal. Toda ajuda é bem-vinda.