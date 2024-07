Férias trazem expectativa de mais lucro a feirantes da Avenida Santana

Feira que fica no município a 17 km de Macapá, recebe um bom número de consumidores sempre às segundas-feiras.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com a chegada do mês de férias, os empreendedores que trabalham na Feira da Avenida Santana, localizada a 17 km de Macapá, esperam uma alta lucratividade. As vendas ocorrem todas as segundas-feiras e, habitualmente, centenas de consumidores vão até o local em busca de preços baixos.

A Feira da Avenida Santana atrai clientes principalmente pela oferta de pescados, frutas e verduras. No entanto, também há espaços para a venda de artesanatos, plantas e até mesmo alimentos prontos. De acordo com os trabalhadores, o movimento nos últimos meses não tem sido muito bom.

“A gente tem conseguido apenas pagar as despesas. O investimento mesmo, lucro não estamos tendo. Eu, pelo menos, vendo artigos em madeira de lei, não estou tendo lucro”, explica Sandoval Santos, que trabalha na confecção de peças em madeira.

Apesar das dificuldades, Raimundo Guedes está otimista com a chegada de julho. Vendendo melancia e peixe salgado, ele explica que recebe os produtos dos municípios de Oiapoque e fez um investimento alto para tentar lucrar.

“No tipo de venda que eu faço, melancia e pescado, nos últimos tempos tem sido mais ou menos. Na semana passada, consegui comprar uma quantidade maior, principalmente de peixe salgado. Eu espero conseguir vender tudo este mês. Porque, se não, vou ter que procurar outro local para vender tudo”, finalizou.