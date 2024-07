Festa de São Tiago chega a 247 anos; veja como será a festividade

Tradição cultural e religiosa trazida da África será realizada de 16 a 28 de julho, na vila histórica de Mazagão Velho.

A comunidade de Mazagão Velho anunciou a programação oficial da Festa de São Tiago 2024, que tem o apoio do Governo do Estado. Este ano, o evento cultural e religioso do Amapá completa 247 anos e será realizado de 16 a 28 de julho em Mazagão, a 65 km de Macapá.

A festa combina rituais religiosos, cavalhadas e teatro a céu aberto, recontando a aparição de Tiago como soldado anônimo na batalha contra os mouros. Durante o evento, a vila recebe milhares de visitantes. A programação é organizada pelo Instituto Cultural, a Comissão Religiosa da Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Mazagão Velho, com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Mazagão.

Pelo segundo ano consecutivo, a sede administrativa do Governo do Estado será simbolicamente transferida para a Vila de Mazagão Velho, e decisões serão tomadas no Palácio Rio Mutuacá.

A festa, originária da África no século 18, começou a ser celebrada em Mazagão Velho em 1777 para resgatar a memória da colônia portuguesa em Marrocos. A programação de 12 dias inclui rituais religiosos, encenações teatrais, festas e atrações artísticas, destacando-se as representações das batalhas entre mouros e cristãos nos dias 24 e 25 de julho.

De 13 a 15 de julho, uma comitiva levará as imagens de São Tiago e São Jorge para Macapá, visitando residências e órgãos públicos para promover a festa e arrecadar donativos. Nos dias 27 e 28 de julho, a festa inclui atividades dedicadas às crianças, que participam de encenações e rituais em versões adaptadas para elas. Confira a programação oficial:

Dia 16/07 (terça-feira)

4h – Alvorada festiva;

12h – Vominê (igreja e casa dos festeiros – Figuras);

18h – Primeiro translado das imagens de São Tiago e São Jorge para a capela;

18h20 – Procissão;

19h – Missa;

21h30 – Arraial a cargo da Comunidade de Mazagão Velho, Igreja Nossa Senhora da Assunção;

23h30 – Baile Dançante até às 5h no Barraco de São Tiago.

Dia 17/07 (quarta-feira)

12h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

18h30 – Novena;

20h – Arraial;

23h30 – Baile Dançante até às 4h no Barraco de São Tiago.

Dia 18/07 (quinta-feira)

12h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

19h – Novena;

20h30 – Arraial;

23h30 – Baile Dançante até às 4h no Barraco de São Tiago.

Dia 19/07 (sexta-feira)

12h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

18h30 – Novena;

20h – Arraial promovido pelo Instituto Cultural da Festa de São Tiago (Cavaleiros, Atiradores, Fogueteiros, Caixeiros, Máscaras);

23h30 – Baile Dançante até às 4h no Barraco de São Tiago;

Dia 20/07 (sábado)

8h – Celebração de Batizado – (Igreja Nossa Senhora da Assunção);

10h – Confissões – (Igreja Nossa Senhora da Assunção);

12h – Vominê (Igreja, casa dos festeiros – Figuras);

19h – Novena;

20h – Arraial a cargo da Empresa Equinorte;

23h30 – Baile Dançante até às 5h no Barraco de São Tiago.

Dia 21/07 (domingo)

12h – Vominê (Igreja, casa dos festeiros – Figuras);

19h – Novena;

20h30 – Arraial promovido pela empresa Nort Odonto;

23h30 – Baile Dançante até 5h no Barraco de São Tiago;

Dia 22/07 (segunda-feira)

12h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

18h30 – Novena;

20h – Arraial promovido pelo Governo do Amapá;

23h30 – Baile Dançante até às 5h no Barraco de São Tiago;

Dia 23/07 (terça-feira)

12h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

19h – Missa dos Cavaleiros de São Tiago;

20h – Arraial promovido pela Prefeitura Municipal de Mazagão e Câmara de Vereadores;

23h30 – Baile Dançante até às 4h no Barraco de São Tiago.

Dia 24/07 (quarta-feira)

4h – Alvorada Festiva;

12h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras)

16h – Entrega dos Presentes;

19h – Novena;

21h30 – Baile de Máscaras até às 6h no Barraco de São Tiago.

Dia 25/07 (quinta-feira)

7h – Saída do Arauto convidando as figuras para o Círio;

8h – Missa solene em frente à Capela de São Tiago (grupo de liturgia);

9h – Início do Círio;

11h – Dança do Vominê para convidados e em residências locais;

12h – Passagem do “Bobo Velho”;

15h – Saída do arauto anunciando o início da batalha, com os seguintes episódios:

– Descoberta do Atalaia;

– Morte do Atalaia;

– Armadilha (emboscada feita pelos cristãos);

– Captura e venda das crianças cristãs e partilha do dinheiro;

– Troca do corpo do Atalaia pela bandeira moura;

– Batalha entre mouros e cristãos, tomada do estandarte mouro e batalha final;

– ‘Vominê’ (dança da vitória dos cristãos);

19h30 – Recírio;

20h – Ladainha;

21h30 – Baile Dançante até às 6h no Barraco de São Tiago.

Dia 26/07 (sexta-feira)

8h – Salve Rainha em louvor a Santa Ana (procissão);

9h – Baile da Melhor Idade até 0h no Barraco de São Tiago;

19h – Apresentações Culturais (palco principal).

Dia 27/07 (sábado)

5h – Alvorada festiva e início da Festa de São Tiago das crianças;

12 h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

16h – Entrega dos presentes;

19h – Transladação da imagem do santo e a novena;

21h – Baile de Máscaras até às 6h no Barraco de São Tiago;

Dia 28/07 (domingo)

8h – Missa e Círio das Crianças;

11h – Visitas nas residências locais;

12h – Passagem do Bobo Velho;

16h – Batalha das Crianças;

20h – Recírio;

23h30 – Baile Dançante até às 6h no Barraco de São Tiago.