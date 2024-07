Festa de São Tiago terá ônibus gratuito

Ao todo, 10 ônibus farão rotas entre Macapá, Santana e Mazagão.

Da REDAÇÃO

De 23 a 28 de julho, o Governo do Amapá vai disponibilizar dez ônibus gratuitos da linha intermunicipal da região metropolitana Macapá/Santana/Mazagão, para a população que deseja prestigiar a Festa de São Tiago, realizada em Mazagão Velho, a 65 km da capital.

Nos dias 23, 26, 27 e 28 de julho, a gratuidade será ofertada de 18h às 6h. Já nos dias 24 e 25, dias em que acontece o famoso teatro a céu aberto, os coletivos serão gratuitos durante 24 horas.

Os ônibus sairão de Macapá, no terminal Maracá, próximo ao Parque do Forte, no Centro da capital. Em seguida, os veículos seguirão pela Rua São José; Avenida FAB; Marcelo Cândia e Cora de Carvalho, até chegar à Rodovia Duca Serra, rumo a Mazagão.

Uma rota alternativa seguirá pela Rodovia Josmar Chaves Pinto (antiga JK) em direção a Santana, passando pela Rua Cláudio Lúcio Monteiro e Avenida Santana, até chegar a Duca Serra e, dali, para a cidade sede das festividades.

O apoio logístico é resultado do alinhamento entre a Secretaria de Estado de Transportes (Setrap) e os concessionários das linhas Viação Macapá e Turismo e Viação Lira de Ouro.

A Setrap também destacou agentes de fiscalização, que atuarão no controle de embarque e desembarque dos passageiros nos terminais rodoviários, como forma de garantir a segurança dos usuários, além de verificarem ônibus extras para prevenir superlotação.