Festival destaca potencial econômico da mandioca para o Amapá

Evento ocorre neste fim de semana no distrito de Santa Luzia do Pacuí, na área rural de Macapá.

Começa nesta sexta-feira (2) o 32º Festival da Mandioca, realizado pelo Governo do Amapá no distrito de Santa Luzia do Pacuí, na área rural de Macapá.

Com programações esportivas, culturais e shows artísticos, o evento destaca o potencial da mandiocultura na região e sua importância econômica para o Amapá. Haverá competições para escolher as melhores iguarias da mandioca, como farinha e tapioca.

Coordenado pela Associação de Moradores e Produtores Rurais de Santa Luzia do Pacuí, com apoio do Estado, o festival também inclui ações sociais, palestras e atendimento aos produtores para emissão de documentos.

Técnicos mostrarão tecnologias agrícolas, como uma mini estufa para multiplicação de manivas-sementes. O evento tem apoio das secretarias de Cultura e Desenvolvimento Rural, e do Rurap.

Programação

Sexta-feira, 2 de agosto

6h – Salva de fogos

8h – Ação social com torneio de futebol

9h às 21h – Emissão da Carteira Nacional da Agricultura Familiar (CAF)

16h – Fim da Ação

19h30 – Culto Ecumênico

22h – Atração gospel

0h – Fim da programação

Sábado, 3 de agosto

6h – Salva de fogos

7h30 – Final do torneio de futebol

8h – Ação social

8h – Palestra sobre mandiocultura, com Wesley Pedrosa

8h – Palestra sobre Crédito Rural, Plano Safra e Emissão de CAF, com Lucélio Mota

8h – Palestra “Agroindústria e Empreendedorismo Rural”, com Giane Galvão

8h – Palestra sobre agroecologia, com Robelino Pessoa

9h – Gincana com os agricultores

10h – Palavra das Autoridades

11h – Apresentação de iguarias

21h – Homenagens

23h – Desfile Rei/Rainha Mandioca

0h – Show artístico

Domingo, 4 de agosto

6h – Salva de fogos

7h – Domingueira Dançante

9h – Programação esportiva com atletismo, vôlei, torneios de dominó e dama

14h – Concurso de dança

16h – Entrega das premiações

17h – Encerramento do festival