Festival do Camarão: “30 mil espectadores”, diz organização sobre 1ª noite

Público lotou a Quadra de Esportes Dr. Nelson Salomão, conhecida como Camaródromo.

Por RODRIGO DIAS

Havia incerteza sobre a presença de um grande público na primeira noite do Festival do Camarão em Afuá (PA) após barcos partirem de Macapá (AP) com poucas pessoas. A polêmica começou após um afuaense gravar um áudio chamando os amapaenses de “lisos”.

Apesar disso, a tradição na Veneza Marajoara continua forte, atraindo muitas pessoas do próprio Amapá e de outras localidades paraenses. No primeiro dia de evento, a XVII Biciata reuniu vários munícipes, exibindo seus costumes e inovações.

À noite, houve apresentações do DJ Alândio Mix, Banda Sedução, Raul e os Intocáveis, Nadson Ferinha e Banda Caferana. Vídeos publicados na internet mostraram o local do evento vazio durante a noite, mas na madrugada o público lotou a Quadra de Esportes Dr. Nelson Salomão (Camaródromo).

Na manhã desta sexta-feira (26), Lima Júnior, integrante da coordenação do evento, informou que a primeira noite da 40ª edição do festival contou com “30 mil espectadores”.

Programação de sexta

– L Sons – 19h

– DJ Alândio Mix – 20h

– Thiago Costa – 21h30

– Abertura oficial – 23h30

– Joelma – 0h

– É o Tchan – 2h

– Viviane Batidão – 4h