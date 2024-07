Festival do Camarão: Prefeitura de Afuá nega ofensas e convida amapaenses

Festival este ano completa 40 anos de criação.

Por RODRIGO DIAS

Um áudio compartilhado nas redes sociais vem gerando muita discussão e polêmica sobre o tradicional Festival do Camarão. No conteúdo, um homem supostamente ligado ao prefeito Mazinho Salomão faz ofensas direcionadas aos amapaenses.

A mídia começou a circular na semana passada após o anúncio das atrações do evento, que em 2024 celebra 40 anos.

Com palavrões, o homem diz que não é preciso os amapaenses saírem do estado, pois o festival é feito para os afuenses. O que mais intrigou foi o rapaz ter chamado quem reside no Amapá de “mela mão” e “lisos” – expressões que sugerem baixo poder aquisitivo. Depois de várias ofensas, ele defende o prefeito, dizendo que ele não tem culpa de nada. Ouça:

O portal SelesNafes.com foi em busca de respostas. A prefeitura encaminhou uma nota, que diz que “Nenhum ato ou ofensa a terceiros que circulam nas redes sociais partiu da Administração”. E convidou a todos para o festival. Veja a nota na íntegra.

Lima Junior, que integra a equipe de organização do evento, pontuou que o objetivo, como sempre, é promover a integração que já existe há muitos anos na ligação diária entre Afuá e Amapá, nessa parceria comercial e social.

“O cidadão que fez o comentário é um afuaense comum da sociedade, que não tem vínculo com o evento e não é funcionário público. É feita sempre uma campanha de divulgação, convidando o amapaense, que sempre fez parte do evento. A opinião de um não reflete a opinião da sociedade afuaense”, assegurou o organizador.

Festival do Camarão

O festival marca uma tradição na ilha, que tem como principais características a fartura de camarão, açaí e o meio de transporte, as bicicletas e o Bicitáxi. Este ano, o evento será nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho, na Quadra de Esportes Dr. Nelson Salomão (O Camaródromo).

Além dos shows locais e nacionais, o festival terá a XVII Biciata, o concurso Rainha do Festival e Mister do Festival, além do VIII Festival Kids. Este ano, não haverá a batalha camaroeira entre os camarões Convencido e Pavulagem.